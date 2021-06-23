شكرا لقرائتكم خبر عن «عقارات الدولة» تستعرض تجربتها مع «الإسكان» العمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان د. خلفان الشعيلي، على تجربة الهيئة وجهودها في تعظيم أصول وعقارات الدولة وحمايتها وزيادة فاعليتها مع رفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض محافظ الهيئة خلال اجتماع عقد على هامش الزيارة في مقر هيئة عقارات الدولة الرئيسي بالرياض، تجربة الهيئة ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال عدد من المبادرات التي تندرج ضمن برامج الرؤية، ومنها مشروع التحول الرقمي لمنظومة عقارات الدولة والاستخدام الأمثل للعقارات الحكومية غير المستغلة، وإضافة إلى تخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات الحكومية الفعلية، مع خفض محفظة استئجار العقار للقطاعات الحكومية، وتطبيق أفضل المواصفات والمعايير لإدارة الأصول العقارية.

وأكد بافقيه على أن الهيئة تعمل وفق استراتيجيتها المعتمدة لتكون محركا إضافيا للاقتصاد والتنمية الوطنية في ضوء رؤيتها المتمثلة في تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة، لافتا إلى أهمية هذا اللقاء الذي يعزز من تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في إدارة العقارات الحكومية وآليات عملها الإشرافية والرقابية والتنظيمية.