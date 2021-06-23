شكرا لقرائتكم خبر عن 426 مستفيدا من مركز الأطراف الصناعية بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وجرى خلال شهر مايو 2021م، تقديم 547 خدمة وزعت على 426 مستفيداً، بلغت نسبة الذكور منهم 93 % ونسبة الإناث 7 %، بينما شكلت نسبة النازحين 94 % والمقيمين 6 % من إجمالي المستفيدين. وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 170 مريضًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما جرى تقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ 256 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.

ويوفر المركز من خلال هذا المشروع أطرافا صناعية ذات جودة عالية لضحايا الألغام الحوثية.