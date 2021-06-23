شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: نسعى لصناعة محتوى إعلامي مميز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، سعي الوزارة للوصول لأفضل الممارسات المهنية الاحترافية لصناعة محتوى إعلامي مميز ومؤثر من خلال منظومة الإعلام.

جاء ذلك خلال تفقده، أمس، فرع وزارة الإعلام في المنطقة الشرقية، والتقى بمدير الفرع خالد السديري ومديري وموظفي فروع الوزارة والهيئات التابعة لها. واطلع د. القصبي، على سير العمل بأقسام وهيئات الوزارة، واستمع إلى الآراء والمقترحات التي تستهدف تحقيق المزيد من التطوير في المنظومة الإعلامية بالمنطقة.