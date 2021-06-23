شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الإيطالي: «مدرستي» نموذج رائد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير التعليم العام الإيطالي باتريزيو بيانكي، أن النجاح الذي حققته المملكة في التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا ، نموذج عالمي رائد، وستعمل بلاده على الاستفادة من هذا النموذج في ربط الأقاليم الإيطالية بمنصة تعليم واحدة، مثل « منصة مدرستي » في المملكة.

وأشاد وزير التعليم الإيطالي خلال لقاء مع وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، أمس، على هامش اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين في كاتانيا بإيطاليا، بالجهود الكبيرة والمميزة التي بذلتها المملكة خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين 2020، والاهتمام الخاص بملف التعليم وإعادته لجدول أعمال القمة.