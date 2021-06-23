شكرا لقرائتكم خبر عن العواد يبحث التعاون مع مبعوث الرئيس الفلبيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد في الهيئة أمس، بالمبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين مساعد الرئيس للشؤون الخارجية رئيس المراسم الرئاسية روبرت إيريك. وبحث الجانبان سبل تعزيز أوجه التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين خصوصًا في مجال حقوق الإنسان.

واستعرض العواد جهود المملكة في ظل رؤية 2030 الهادفة لتطوير سوق العمل ومساندة العمال، وتعزيز هذا الحق وحمايته، والمبادرات والبرامج الهادفة لتحسين بيئة سوق العمل، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة خلال جائحة كورونا لحماية بيئة العمل والعمالة من هذا الوباء وتوفير وسائل الوقاية وإتاحة اللقاح لجميع العاملين مجانًا.