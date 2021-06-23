شكرا لقرائتكم خبر عن 276 ألف مستخدم للتعلم الإلكتروني بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم بجامعة نجران، تقريراً إحصائياً يتضمن ما قدمته الجامعة من خدمات إلكترونية تعليمية للطلاب والطالبات في الفترة من 11 شوال الماضي وحتى 7 من ذي القعدة الحالي، حيث تجاوز عدد المستخدمين 276 ألف مستخدم ومستخدمة.

وأوضح التقرير أن عدد إحصائيات المستخدمين بلغ نحو 9449 ألف طالب وطالبة، و313 أكاديمياً، ووصل عدد المقررات 836 مقرراً دراسياً، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 2688 ألف لوحة، وعدد التقييمات نحو 28 ألف تقييم، وتجاوز عدد الملفات المستعرضة نحو 7 ملايين ملف، وتجاوز عدد الجلسات التي أُنشئت 22348 ألف جلسة افتراضية بواقع 17811 ألف ساعةً زمنية، كما بلغ عدد الحاضرين في جميع الجلسات نحو 210 ألف، فيما بلغ عدد الجلسات المتزامنة 1929 جلسة.

وأبان التقرير أنه تم عقد 5 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حضرها 272 أكاديمياً، وتنفيذ 6 دورات تدريبية للطلاب حضرها 257 طالباً. كما استعرض التقرير إحصائيات الدعم الفني، إذ بلغت بطاقات الدعم الفني لهيئة التدريس 156 بطاقة، و538 بطاقة للطلاب، وكذلك 16 رسالة توعوية تم إرسالها. ورصد التقرير إحصائيات المواد التعليمية بواقع 39 فيديو تعليميًا لهيئة التدريس، و10 أدلة استخدام، إصافةً إلى 14 فيديو تعليميًا للطلبة و2 أدلة استخدام، فيما بلغت تقارير المتابعة للإنجاز التفصيلي 8 تقارير تفصيلية، و20 تقريراً يومياً، ووصل عدد المنشورات والانفوجرافيك إلى 25 منشوراً.