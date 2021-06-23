شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مراكز الدعم التعليمي الصيفية بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت إدارة تعليم منطقة حائل، مراكز الدعم التعليمي الصيفية لطلاب ‏وطالبات المرحلة الابتدائية من خلال الفصول الافتراضية عبر بوابة مدرستي.‏

وأوضح مدير تعليم حائل بالإنابة عارف الحربي أن مراكز الدعم ‏التعليمي الصيفية تستهدف ‏تعزيز وبناء المهارات الأساسية للطلاب والطالبات ‏في ‏مواد القرآن الكريم واللغة العربية والرياضيات والعلوم، مشيرا إلى أن المراكز تقوم ‏بتطبيق عمليات تقويم لقياس المهارات الأساسية للطلاب والطالبات في المواد ‏المستهدفة في الأسبوع الأول وتطبيق التقويم التكويني في كل أسبوع بالإضافة إلى ‏تقويم ختامي في نهاية هذا التطبيق.