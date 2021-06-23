شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليون ريال لاستكشاف آفات الصحة العامة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، أمس، عقداً للرصد والاستكشاف الحشري لآفات الصحة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الحلول البيئية بمبلغ 25.320.856 ريالاً ولمدة 4 سنوات، وذلك بعد أن تم طرح العملية في منافسة عامة. وتولي أمانة العاصمة المقدسة عمليات مشروعات الصحة العامة أهمية بالغة؛ للإسهام في أعمال الإصحاح البيئي والمحافظة على النظافة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال الجولات الميدانية وتزويد الجهة المختصة بالأمانة بإحداثيات البؤر التي يتم رصدها واكتشافها من قِبَل المختصين وتوجيه فِرَق المكافحة لمعالجتها، وإعداد خطة عمل متكاملة لأعمال التطهير والتعقيم.

وتكثف الأمانة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمشاعر المقدسة، إذ استعدت الأمانة ممثلة بالإدارة العامة للصحة العامة مبكراً هذا العام وقامت بأعمال الاستكشاف المبكر والمكافحة للمشاعر المقدسة بدءاً من منتصف شهر رمضان المبارك بمشاركة فِرَق ميدانية قوامها 230 فنياً وعامل مكافحة و300 جهاز وسيارة مكافحة. وتعمل الأمانة على تأهيل الشركات لمكافحة آفات الصحة العامة كالبعوض والقوارض والثعابين والعقارب والحشرات بأنواعها والتطهير والتعقيم وتنظيف خزانات المياه؛ للحد من انتشار هذه الأنواع من الآفات الضارة، ومكافحة الحشرات والقوارض ذات الصلة المباشرة بصحة المواطن وسلامته، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.