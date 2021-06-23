شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 25 ألف متر أراض حكومية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة، تعديات على أراض حكومية بحي «البركة» بمساحة 25 ألف متر مربع وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات. وتضمنت أعمال الإزالة التي تمت في نطاق بلدية الجنوب، إزالة «أحواش» ومبان و6 أسوار، وجميعها مقامة بطرق مخالفة. وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.