شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية تكميم معدة لمريض تجاوز وزنه 270 كجم بمستشفى د. سليمان الحبيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في جراحات السمنة بمستشفى د. سليمان الحبيب التخصصي، في إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار الجراحي، لمريض في العقد الثاني من عمره تجاوز وزنه 270 كجم وكتلة جسمه 93، وأدت السمنة المفرطة إلى إصابته بمضاعفات ومشاكل صحية متعددة، منها انقطاع النفس الانسدادي النومي الشديد، بالإضافة إلى إصابته بمرض السكري من النوع الثاني، وخشونة الركبتين، وصعوبة بالغة في المشي والحركة وممارسة حياته اليومية.

ذكر ذلك الدكتور منير المدني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة الحاصل على الزمالة الأمريكية، والذي أضاف أن المريض وصل للعيادة على سرير طبي، نظرا لصعوبة حركته جراء وزنه الكبير جدا، حيث تم إجراء الفحوصات السريرية الأولية والتحاليل المخبرية والأشعة اللازمة.

وقال د. المدني إنه على الفور تم تشكيل فريق طبي من أطباء القلب والصدرية والغدد والسكري والتغذية والعلاج السلوكي والتخدير للتقييم الدقيق للحالة ووضع خطة علاجية مكثفة تبدأ بالحمية والرياضة والعلاج السلوكي، وذلك لإنقاص الوزن المبدئي وتجهيز المريض بشكل جيد قبل البدء في التكميم.

وعن حالة المريض قال د. المدني إن المرحلة الثانية من الخطة العلاجية جاءت بإجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار الجراحي، والتي استغرقت قرابة الساعة ونصف الساعة وتمت فيها إزالة ثلثي المعدة، الأمر الذي يساعد في فقدان المريض شراهته المفرطة للطعام، وشعوره بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الأكل وذلك لصغر حجم المعدة.

وفي الختام قال د. المدني إن العملية بفضل من الله تكللت بالنجاح وكانت حالة المريض مستقرة، وقد غادر المستشفى بعد يومين من العملية وهو بصحة جيدة.