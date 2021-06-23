شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 زيارة ترصد 27 نشاطا تجاريا مخالفا بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 2086 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق والمراكز والمجمعات التجارية في محافظة الخفجي، نتج عنها إغلاق 27 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، ومصادرة وإتلاف 1677 كجم من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى رصد 113 مخالفة متعلقة بالاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية بهدف التأكد من تطبيق جميع التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والتأكد من إبراز تطبيق «توكلنا»، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940، أو عن طريق قنوات التواصل الرسمية.