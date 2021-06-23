شكرا لقرائتكم خبر عن 73 ألف مراجع لأقسام الأشعة بمستشفيات حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت أقسام الأشعة بمستشفيات محافظة حفر الباطن خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 خدماتها لـ73,131 مراجعًا.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن هذا العدد تضمن 28.632 مراجعًا لمستشفى الملك خالد العام، و27.279 مراجعًا لمستشفى حفر الباطن المركزي، و11.529 مراجعًا لمستشفى الولادة والأطفال، و2.769 مراجعًا لمستشفى القيصومة العام، 2.085 مراجعًا لمركز طب الأسنان التخصصي، وتخطى عدد مراجعي مستشفى السعيرة العام 743 مراجعًا، و84 مراجعًا لقسم الأشعة في مستشفى الصحة النفسية، ووصل عدد مراجعي الأشعة بمستشفى الرعاية المديدة 10 مراجعين.