هل انتهى عصر إنتاج النفط؟ وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان يجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365- متابعة

أجاب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن سؤال عما إذا كان عصر إنتاج النفط قد انتهى، أم هل نحن على مشارف مرحلة جديدة من تاريخ العالم، قائلًا: إجابتي هي أننا سنزيد من طاقتنا الإنتاجية، في إشارة إلى أن العالم لا زال بحاجة للنفط، وأن هذا الاحتياج لن يختفي قريبًا.

وأضاف: إننا واثقون تمامًا، وليس الأمر بأننا قد قررنا ذلك فحسب بل إني أكرر أنكم قد ترون زيادات أكثر قادمة.

وحول التحولات في كوكب الأرض، قال: أعتقد أن الأرض كانت دائمًا في حالة تحول منذ خلقها الله، وستظل في حالة تحول، وواجب البشر هو الاستفادة من هذا التحول وتسخيره وضمان شموليته.

وشدد قائلًا: يجب أن يكون هدفنا المشترك متمحورًا حول كيفية يمكن تحسين ظروف البشر المعيشية بغض النظر عن المنطقة التي يعيشون فيها، لافتًا إلى أن المشكلة التي نواجهها هي أن هناك نهجًا متعاليًا لدى البعض، ويضعون أولوياتهم دون مراعاة للآخرين، ولتحقيق النجاحات والإنجازات وللحد من التغير المناخي يجب أن يتسم المرء بالشمولية ولكي تتحقق هذه الشمولية لا بد أن يكون الناس مدركين للظروف الوطنية لكل الأطراف المعنية.

التزام المملكة الريادي باتفاقية باريس للمناخ

وجاء ذلك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، والذي جدد فيه التزام المملكة الوثيق الريادي والسبَّاق باتفاقية باريس للمناخ، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر هو تبني التكنولوجيات.

دولة منتجة للطاقة

وكان وزير الطاقة قال لوسائل إعلام هذا الأسبوع إن المملكة لم تعد دولة نفطية، بل دولة منتجة للطاقة، مضيفًا: إنني أحث العالم على قبول هذا على أنه حقيقة، سنكون الفائزين في كل هذه الأنشطة، ولدى المملكة طموحات خضراء كبيرة تشمل إنتاج الغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين.

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