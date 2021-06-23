السعودية | السفير المعلمي: قيادة السعودية مكنت المرأة لتستأنف دورها الإيجابي ‏‏

شكرا لقرائتكم السفير المعلمي: قيادة السعودية مكنت المرأة لتستأنف دورها الإيجابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المُعلمي، أن الإرادة السياسية السعودية سعت بناءً على رؤية واهتمام قادتها، إلى تمكين المرأة السعودية واستئناف دورها الإيجابي والمحوري، من خلال إدماجها كشريك فاعل ورئيسي على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات.
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها السفير المُعلمي، اليوم، خلال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المنعقدة خلال الفترة 21 إلى 23 يونيو 2021.
وقدم السفير المعلمي، الشكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهودها المبذولة في سبيل تعزيز تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، معرباً عن شكره للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة على جهودها خلال فترة ولايتها، والتطلع إلى قيادة قادمة لا تقل حرصاً وتفانياً في سبيل تعزيز مكانة المرأة وحماية حقوقها.
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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" أفاد المعلمي، أنّ زخماً من القرارات والإصلاحات منحت حق المواطنة الكاملة للمرأة، وعزّزت حقوقها ومكانتها ومشاركتها على قدم المساواة، في الفرص والمعاملة، مع الرجل السعودي للعمل يداً بيد من أجل تسريع عملية تنمية وطنية خلاقة، مستدامة، مستمرة، وشاملة.
وقال: رؤية سياسية سعودية ديناميكية، وثّابة وخلّاقة تمكن مواطنيها، رجالاً ونساءً، من تبوء مراكزهم، على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، لتسريع تحقيق رؤية 2030 الاقتصادية والاجتماعية، دون أن تترك أحداً خلف الركب، بما يتوافق مع التشريعات الإسلامية السمحة وباحترام تام لثقافة مجتمعها ورغبة مواطنيها.
وأشار المعلمي، إلى أن الأمر المثير للإعجاب عالمياً، هو نجاح المملكة العربية السعودية في استمرار وصمود خطط تنميتها هذه على جميع الأصعدة تحت شعار (الإنسان أولاً)، باحترافية عالية وبقوة استثنائية من خلال إشراك كامل ورئيسي ومتساو لنساء ورجال الوطن في خطط المواجهة والاستجابة لجائحة كوفيد-19.
وشدد على أنه خلال ذلك كله، لم تتقاعس حكومة المملكة عن تأدية دورها تجاه المجتمع الدولي، حيث منحت الكثير من الاهتمام للمرأة حول العالم وفي مختلف السياقات، مفيداً أن حكومة المملكة لم تبخل يوماً في تقديم الدعم أياً كان نوعه بهدف تشجيع ودعم خطط وبرامج تمكين النساء وحماية حقوقهن وإدراجهن ضمن برامجها الإنسانية والإغاثية، خاصة تلك الفئات الأكثر احتياجاً مثل الكبيرات بالسن واللاجئات والنازحات وذوات الإعاقة، وذلك ضمن الأطر القانونية والتشريعية الدولية المتفق عليها باحترام تام لدياناتهن ولمطالبهن وثقافاتهن وطبيعة مجتمعاتهن، حيث تؤمن حكومة المملكة إيماناً تاماً أن عملية التغيير تنبع من الداخل وضمن السياقات والظروف المختلفة لكل منطقة.
وأضاف يقول: إن وفد بلادي يؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول واحترام أطرها التشريعية وسياقاتها الدينية والاجتماعية والثقافية المختلفة، ويوصي بالعمل من الآن فصاعداً، على وضع خطط تنموية تضع الأسرة (ونواتها المرأة) ضمن أولوياتها، وتهدف إلى تمكين النساء في مجتمعاتهن ضمن هذه الأطر، وضمن اتفاقيات حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً، بشكل واضح وشفاف، حيث إن الإصرار على تعميم خطط وأنماط وقوالب سلبية بشكل جماعي أمر لا تحمد نتائجه وآثاره الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
ومضى السفير المعلمي يقول: إن وفد بلادي يطالب بالتزام المجلس التنفيذي تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بالترفع عن ضم العبارات والتوجهات الخلافية وغير المتفق عليها ضمن خطتها الإستراتيجية بهدف الوصول أخيراً إلى خطة مرحب بها وتناسب السياقات الدولية المختلفة.
وطالب السفير المعلمي، في ختام الكلمة، بشكل حازم وصريح بمنع إدراج مخرجات غير تفاوضية لمبادرات ومؤتمرات تخص الشركاء والجهات ذات المصلحة ضمن الخطة الإستراتيجية للأمم المتحدة للمرأة، وغيرها من الوثائق، ما لم تُعتمد بالتوافق العام، مجدداً التأكيد على استمرار دعم حكومة المملكة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما كانت دائماً.