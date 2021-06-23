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‫ السفير "قباني" إلى رحمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله أمس الثلاثاء السفير الفريق/ علي بن ماجد قباني؛ وستكون الصلاة عليه اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، والدفن في البقيع.

‏‎ ونظرًا لظروف فيروس سوف يكون مجلس العزاء إلكترونيًّا.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 01:52 AM

‫ السفير "قباني" إلى رحمة الله
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

انتقل إلى رحمة الله أمس الثلاثاء السفير الفريق/ علي بن ماجد قباني؛ وستكون الصلاة عليه اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، والدفن في البقيع.

‏‎ ونظرًا لظروف فيروس كورونا سوف يكون مجلس العزاء إلكترونيًّا.

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، ‫ السفير "قباني" إلى رحمة الله ،
المصدر : الخليج 365

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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