، ‫ السفير "قباني" إلى رحمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله أمس الثلاثاء السفير الفريق/ علي بن ماجد قباني؛ وستكون الصلاة عليه اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، والدفن في البقيع.

‏‎ ونظرًا لظروف فيروس كورونا سوف يكون مجلس العزاء إلكترونيًّا.