شكرا لمتابعة خبر عن الوهيبي: بعد دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات "وضع العسكريين على ما هو عليه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طمأن نادر الوهيبي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، العسكريين فيما يخص وضعهم بعد قرار دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات.

وقال الوهيبي: "القرار لن يؤثر على نظام التقاعد العسكري، ولا يؤثر بأي طريقة كانت عليه، فهو دمج إداري فقط، ولن تتغير أحوالهم ولن يُنقص من معاشاتهم، ولن يزيد من اسقطعاتهم وضعهم على ما هو عليه".

الجدير بالذكر أن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أكد في وقت سابق أن صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يأتي امتدادا لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيداً على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور هام في حياة الفرد والأسرة والمجتمع.