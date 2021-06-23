الجدعان: الموافقة على الترخيص لبنكين رقميين يخلق فرص عمل بالقطاع المالي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، بأن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين، يأتي في إطار تطوير منظومة القطاع المالي والمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

وأوضح الجدعان أن القرار يأتي ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي التي تسعى إلى تطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة، وكذلك مبادراته في تعزيز منظومة الابتكار في الخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر موافقته أمس الثلاثاء، على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك "إس تي سي" ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة الثالثة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.