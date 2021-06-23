شكرا لمتابعة خبر عن ورشة تصوير المنتجات والأطعمة بثقافة الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلطان الهوير (صدى):

نظمت لجنة التصوير الضوئي بثقافة وفنون منطقة الحدود الشمالية ورشة تصوير المنتجات والأطعمة بمسرح الجمعية والتي تأتي ضمن برامج وفعاليات المساء الفوتوغرافي قدمها المصور الفوتوغرافي محمد حمود العنزي بحضور عدد من المصورين والمصورات .

وأوضح العنزي في بداية الورشة عن تعريف تصوير المنتجات والأطعمة كفن وصناعة ، بعدذلك تطرق لأهم العدد والأدوات المستخدمة ثم التكوين وأبرز الزوايا المستخدمة وتوزيع الإضاءة الصحيح ، بعدذلك انتقل للتطبيق العملي على بعض المنتجات ثم طبق المشاركين في ثلاث لوكيشنات في موقع الورشة.