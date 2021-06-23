«الحج والعمرة»: انتهاء مدة تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج الأربعاء

الرياض - محمد عبدالله - نوهت وزارة الحج والعمرة، بأن مدة تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، تنتهي غدًا الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة عبر موقع «تويتر»: «تنوه وزارة الحج والعمرة بأن التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية ينتهي يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الساعة العاشرة مساءً».

اختيار الحجاج عبر النظام والمعايير الصحية.. وليس الأسبقية

وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد، إن اختيار الحجاج لهذا العام الاستثنائي سيكون عبر النظام والمعايير الصحية، وليس الأسبقية في الحجز.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، في تصريحات لقناة «العربية»، أن عدد المسجلين لطلبات الحج من خلال المسار الإلكتروني بلغ 500 ألف طلب من المقيمين داخل المملكة والممثلين من 150 جنسية بالإضافة للمواطنين.

وتابع السعيد -الذي يشغل أيضًا منصب وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين-، أن الإقبال العالي شيء غير مستغرب خاصة وأن الدولة تقدم خدمات مميزة في قطاع الحج والعمرة.

وعن آلية الفرز قال إنها ستكون عبر التأكد من مطابقة المتقدمين للشروط والضوابط الصحية التي سبق الإعلان عنها من الفئات العمرية وحالات التحصين وغيرها.

وأكد السعيد أن مبدأ الطرح والاختيار في غاية الشفافية، مشيرًا إلى أن الاختيار سيكون عن طريق النظام والمعايير الصحية والاختيار الإلكتروني الآلي ولكن لن نعتمد على الأسبقية.

نائب وزير الحج يتفقد تجهيزات الوزارة في المشاعر المقدسة

تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أمس الإثنين، المشاعر المقدسة؛ للاطلاع على سير الأعمال والتجهيزات لموسم حج 1442 هـ.



وزار «مشاط» المقر الرئيس للجان المتابعة ومراقبة خدمات الحجاج، والمخيمات والمقرات الخاصة بتواجد الحجاج في مشعر عرفات ومزدلفة ومنى، واطلع على سير أعمال التجهيزات في تلك المواقع، وتأكد من مدى مطابقتها للإجراءات والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.

واستمع نائب وزير الحج والعمرة إلى شرح عن إجراءات التنقل الآمن، وآليات تقديم الوجبات للحجاج، والخدمات اللوجستية لطريقة تفويجهم، وذلك برفقة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحج، ووكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين، ووكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، وعدد من مسؤولي الوزارة.

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