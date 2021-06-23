«البيئة» توضح مخالفات صيد الكائنات البرية والفطرية

الرياض - محمد عبدالله - حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 5 غرامات مالية لمخالفات صيد الكائنات البرية والفطرية، وفقًا لما نصت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وشاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقعها الإلكتروني، دليل غرامات لائحة صيد الكائنات الفطرية والبرية والتي نصت على غرامات وهي كالتالي:

- ١٠,٠٠٠ ريال غرامة الصيد بدون ترخيص.

- ٥,٠٠٠ ريال غرامة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها.

- ٥,٠٠٠ ريال غرامة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها.

- ١٠,٠٠٠ ريال غرامة عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري.

- ١,٠٠٠٫٠٠٠ ريال غرامة إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية.

وكشفت لائحة صيد الكائنات الفطرية، كذلك الغرامات المالية المفروضة على المخالفات المتعلقة بالوسائل الخاصة بالصيد، وهي كالتالي:

- ٨٠,٠٠٠ ريال غرامة استخدام الأسلحة النارية في الصيد.

- ١٠٠,٠٠٠ ريال غرامة استخدام بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك.

- ١٠,٠٠٠ ريال غرامة استخدام المواد الغرائية واللاصقة، والأنوار الساطعة.

- ٨٠,٠٠٠ ريال غرامة استخدام المواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة والسموم.

- ٨٠,٠٠٠ ريال غرامة استخدام الغاز، والدخان، والآلات الكهربائية.

- ١٠٠,٠٠٠ ريال غرامة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة.

-٥٠,٠٠٠ ريال غرامة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه يتم تقدير قيمة الغرامة تبعًا لجسامة المخالفة وفقًا لما يحدده المركز.

وأشار المركز، إلى أنه يتم ضبط مخالفات أحكام لائحة صيد الكائنات الفطرية والبرية وإيقاع العقوبات وتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفات وفق ما ورد في أحكام نظام البيئة.

اقرأ أيضًا :

«تنمية الحياة الفطرية»: انتهاء فترة السماح بممارسة الصيد

الحياة الفطرية: 400 ألف ريال غرامة صيد النمر العربي و3 آلاف للضب