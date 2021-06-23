وزارة الصحة تعمم  10 نصائح لمرضى السكري لتجنب إصابات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الاحترازية التي يجب على مرضى السكري اتباعها لتقليل فرص الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وشاركت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، مجيبة فيها عن أبرز الأسئلة الشائعة حول آلية حماية مرضى السكري من الإصابة بكورونا، وذلك من خلال إتباع الإرشادات والنصائح التالية:

- أخذ اللقاح وارتداء الكمامة وغسل اليدين مع الالتزام باستخدام مطهر الأيدي عند الخروج من المنزل والتباعد الاجتماعي.

- المحافظة على متابعة نسبة السكر في الدم بشكل دوري.

- تنظيف وتطهير أي أجسام أو أسطح يتم لمسها بشكل متكرر.

- عدم مشاركة الطعام والادوات مع الآخرين.

- في حالة الشعور بأي أعراض مرضية تشبه أعراض الإصابة بمرض الانفلونزا، لازم المنزل.

- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بمنديل أو استخدام ثنية الذراع.

- تخلص من المناديل الورقية بشكل مناسب وآمن وسليم بعد الاستخدام.

- تجنب التواصل بأي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي كالسعال.

- تجنب رحلات العمل غير الضرورية والتجمعات الكبيرة والمواصلات العامة.

- تناول الأدوية وأخذ إبر الأنسولين في المواعيد المحددة وبالجرعات الموصوفة بانتظام.

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