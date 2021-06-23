بالصور.. «عاجل» توثق عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بممشى الترك بالباحة

الرياض - محمد عبدالله - وثقت صحيفة «عاجل» صورًا في ممشى الترك الخاص بمجلس شباب المنطقة في غابة رغدان بالباحة؛ حيث يظهر في الصور عدم الالتزام بالاحترازات الصحية الخاصة بكورونا.

واشتكى عدد من زوار الممشى لـ«عاجل» من أن «المكان أصبح مزدحمًا ولا يوجد فيه التزام بالتباعد الاجتماعي، وسط غياب الرقابة الفعلية وتطبيق الحد الأدنى لاستقبال الزوار».

وطالب الزوار عبر «عاجل» بسرعة التحرك في ظل ازدياد عدد الحالات والحد من الازدحام الحاصل، خشية تفشي حالات كورونا وازديادها خاصة في هذا الوقت من السنة؛ حيث يتوافد السياح إلى المنطقة.

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