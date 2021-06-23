دراسة توحيد المسارين بحزام أبها

تعاني مدينة أبها من إغلاقات الشوارع والدورات التي يقوم بها المرور كحل وحيد وقسري لتيسير الحركة المرورية وتفادي الشلل التام للحركة بشوارع المدينة، وهذا ما تشهده المنطقة في كل موسم صيف نتيجة لإقبال الزوار والسيّاح على المنطقة ويرى الغالبية أن هذه الإغلاقات هي السبب في اختلال حركة السير بل وتؤدي إلى نقل الزحام من مكان إلى آخر.

تطوير الطرق

وعلمت «دوت الخليج» أن الخطة المرورية المعتمدة حاليًا هي خطط مرنة قابلة للتغيير من قبل الجهات المختصة وفق معطيات الحركة خلال الأيام المقبلة. وأحد الحلول المطروحة حاليًا هو توحيد المسارين لطريق حزام أبها باتجاه واحد والاقتراح تحت الدراسة كحل للازدحام الحالي.

وعندما وجهت الصحيفة تساؤلًا لأمانة عسير: لم لا يكون هناك خطط بديلة كإنشاء جسور حيث إن الجهات الأمنية ممثلة في المرور تبذل جميع جهودها بحسب البنية التحتية المتاحة في المنطقة، أوضحت أنها تحرص على تطوير البنية التحتية بالمنطقة بما يحقق الوصول الشامل وانسيابية الحركة المرورية بناء على الاعتمادات المالية المتوفرة ووفق الأولوية، حيث شرعت بتطوير عدد من الطرق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الإدارة العامة للمرور بالمنطقة بالإضافة إلى أنه يجرى الان طرح مشروع لدراسة الحركة المرورية لأبها الحضرية.

نزع الملكيات

وفيما يخص الطرق التابعة للنقل توجهت «دوت الخليج» بالسؤال نفسه «الخطط البديلة» إلى فرع وزارة النقل بمنطقة عسير قبل أسبوعين فكان الجواب بأنه جاري جمع البيانات لأن الطلب متفرع على عدة إدارات والمتبقى هو ما يخص نزع الملكيات وعوائق التنفيذ، وعندما طلبنا المزيد من المعلومات عادت الإدارة وأفادت بأن الردود تكون عبر الاتصال المؤسسي بالوزارة بعد عرضه عليهم وأخذ الموافقة ثم كان الرد بأن الطلب لدى مدير إدارة التنفيذ خاليًا ولم يتم الإفادة بشيء حتى نشر التقرير.

وكان مدير عام نقل عسير‬⁩ المهندس محمد القحطاني استقبل وكيل الوزارة لإنشاء الطرق المهندس عبد الله السليمان الأسبوع الماضي، ووقفا على عدد من مشاريع المنطقة منها عقبة الملك عبدالله وطريق ⁧‫محايل‬⁩ ⁧‫والمجاردة‬⁩ وعقبة ⁧‫شعار‬⁩ وعقبة ⁧‫السويداء‬⁩ وطريق الملك عبدالله وطريق ⁧‫أبها‬⁩ الطائف.

السلامة المرورية

وبالنظر إلى الحلول والمقترحات نجد أن أحد المقترحات هو إمكانية تطبيق تجربة أمانة الرياض عام 1400 حيث تم اللجوء إلى كباري الحديد على أهم شارع في الرياض وهو طريق مكة (طريق الملك فهد حاليًا) وكانت حلًا ناجحًا حينها وغير مكلّف وأدى إلى اختفاء الاختناقات المرورية، كذلك تركيب 3 كباري حديد على طريق ضلع الحزام الغربي (السودة /السد/نهران) وذلك كحل مؤقت للاختناق المروري الدائم هذه المنطقة والذي تناوله بالشرح أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله سعد الراجحي، بالذي قال إن الجسور الحديدية تعتبر سريعة التنفيذ مقارنة بالخرسانية حيث إنها مسبقة الصنع، وهي أحد الحلول المتوفرة للعبور فوق التقاطعات المزدحمة بدون دوارانات أو مخارج علوية، مضيفًا: للعلم فقد استخدمت الجسور الحديدية في داخل مدينة الشارقة منذ أكثر من 30 سنة كحل مؤقت لنفس الإشكالية ولكنها استمرت إلى اليوم مما يدل على فعاليتها لحالة الطرق والحركة المرورية الخاصة بتلك المنطقة.

أما بالنسبة للطرق محل النقاش فهي غير معروفة لدينا ولكن لابد من دراسة كل موقع لتأكيد الاستفادة من تركيب جسور حديدية أو نفيها وذلك بناء على المساحة المتوفرة وحركة المرور.

آراء للمواطنين

- طريق المئة الرابط بين أبها وخميس مشيط سيستقطب 50٪ من الحركة المرورية ولكنه يصب في أبها في طريق أبو هريرة (الأربعين) ثم إلى داخل حي المروج فالنميص وسيشكل زحمة كبرى لماذا لا يتم استكماله ليلتقي بطريق الملك عبدالله عند مستشفى عسير المركزي.

- لكي نذهب إلى وسط البلد لابد من أخذ طرق وممرات أطول من المعتاد، ألا يوجد حلول أخرى غير الاغلاق؟

- لجنة التنسيق المروري تضع حلول للزحام بينما ينتقل الزحام لمواقع أخرى وهذه معاناة منذ سنوات.

- أبها مدينة صغيرة يبلغ طول الحزام الدائري 12 كيلومترًا بعدد 5 أو 6 مخارج والإغلاقات المتخذة هي الحلول الممكنة حتى وإن تكلف ذلك 10 دقائق إضافية.

- دخول أبها من جميع الجهات أصبح مشكلة خصوصًا من طريق الملك فهد وحل توحيد المسارات تسبب بمشكلات لـسكان الأحياء.

مقترحات لحلول ممكنة

- إزالة الدوار المقابل لجامع الملك فيصل كونه يزيد من الازدحام

- أن يكون الحزام الدائري خط واحد فقط يدمج مع بعض على أن يتم توسيع المداخل الكبيرة وتكون بداخل المدينة وخارجها.

- طريق دوار القصبة سابقًا عندما ينتهي كما وعدت الأمانة سيشكل حلًا للمشكلة.