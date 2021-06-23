%10 الفصائل النادرة في التبرع بالدم

بلغت نسبة فصائل الدم النادرة «السالبة» في حملات التبرع 10%، بينما تعمل إدارات المختبرات وبنوك الدم على تفعيل حملات التبرع الميدانية بالشراكة مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية ومراكز النشاط الاجتماعي، لدعم أرصدة البنوك بفصائل الدم ومشتقاته، واستمرارية توفيره طيلة العام.

تقليل الإصابة

وأكد التجمع الصحي في الأحساء لـ«دوت الخليج» تنفيذ جدول حملات التبرع بانتظام، حيث يتم سنويا تنفيذ ما بين 24 و30 حملة ميدانية داخل المحافظة، لافتا إلى أنه لم يتم طلب وحدات دم من مناطق أخرى، بل يتولى التجمع دعم بنوك الدم في المشاعر المقدسة، وكذلك في الحد الجنوبي، حسب الطلب، ولا يتم شراء الدم أو بيعه إطلاقا.

ونفى التجمع إجبار أهالي المرضى على التبرع بالدم، وإنما يتم تشجيعهم على عمليات التبرع كدعم للمخزون، وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين، وكذلك خفض نسبة الحديد الضارة بالجسم، بالإضافة إلى تحفيز نخاع العظام على تعويض خلايا الدم بخلايا جديدة.

تطبيق المعايير

وأوضح التجمع أن عمليات التبرع تأتي لتلبية احتياجات المرضى، واستنقاذ المحتاجين له، سواء بسبب أمراض مزمنة أو وراثية أو بسبب إصابات نازفة أو لإجراء العمليات الجراحية وغيرها، مع مراعاة تطبيق معايير مكافحة العدوى في أثناء إقامة الحملات، للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة، حيث يتم توفير جميع المستلزمات الطبية للحملات، وكذلك الكادر المتخصص، لفحص المتبرعين، سواء كانت حملات للذكور أو الإناث، والكشف عليهم، وسحب الدم منهم في حالة مطابقة المتبرع الكشف الطبي، وكذلك للتعامل مع أكياس الدم المسحوبة وفقا للمعايير واشتراطات بنوك الدم.