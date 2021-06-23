حملة تتصدر المسؤولية الاجتماعية

تجاوزت حملة «الشرقية_نظيفة» العديد من الأرقام في مجال الخدمة الاجتماعية، حيث وصلت الحملة شهرها السادس من أصل عام، في حين بلغ عدد الجهات المشاركة 150 جهة ما بين قطاعات حكومية، وخاصة، وفرق تطوعية، وغير ربحية، وأكثر من 30 ألف متطوع، أسهموا في رفع 450 طنًا، بما يعادل 2 كيلو جرام لكل متطوع.

5 جاليات

وانطلقت الحملة في شهر يناير، وتم خلال الشهر الثاني إطلاق شعار «اترك المكان أفضل مما كان» نتيجة الإجراءات الاحترازية لكورونا، وفي الشهر الثالث من الحملة تم تغيير شعارها إلى «الشرقية نظيفة بكل لغات العالم» بعد مشاركة فاعلة من قبل مجموعات كبيرة من 5 جاليات، وفي الشهر الرابع لغاية منتصف الشهر الخامس اصبح شعارها «نظافة المساجد وما حولها»، ولغاية الشهر الثامن سيكون شعار الحملة «إجازة نظيفة».

شواطئ ومتنزهات

وحملة «الشرقية نظيفة» تابعة لبرنامج «إماطة» تحت مظلة وكالة الخدمات بأمانة الشرقية، وكانت بدايتها تحت عنوان «شيل كيستك ونظف ديرتك»، وهي الفكرة الأساسية للحملة، ويشرف عليها وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات المهندس زياد بخرجي، والمشرف العام على مركز الإبداع البلدي بالأمانة مها الوابل.

وتهدف حملة «شيل كيستك ونظف ديرتك»، للمحافظة على نظافة الأماكن العامة والحد من التلوث البصري وتوعية المجتمع وتعزيز روح المواطنة والمسؤولية لدى الفرد والمجتمع على البيئة.