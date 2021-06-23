مكة الأعلى في المشاجرات

أوضح تقرير صادر عن وزارة الصحة لعام 2020، أنه تم نقل 422873 مريضًا ومصابًا إلى المستشفيات بواسطة هيئة الهلال الأحمر السعودي في مناطق مختلفة بالمملكة، وذلك جراء حوادث طرق ومشاجرات وسقوط وحروق وغرق وأمراض وحالات أخرى.

نقل وإسعاف

تصدرت منطقة مكة المكرمة عمليات النقل للحالات الإسعافية بواقع 113799 حالة، تليها الرياض بـ84243، ثم المنطقة الشرقية بـ51166، تلتها عسير بـ35578، ثم المدينة المنورة بـ34858 حالة.

حوادث الطرق

وشهدت منطقة مكة المكرمة أكثر حالات نقل المصابين بحوادث الطرق بواقع 13287 حالة، تليها الرياض بـ13104 حالات، ثم عسير بـ6790 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ6678 حالة، ليبلغ الإجمالي في بقية المناطق 59580 حالة.

مشاجرات

وجاءت مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة في نقل المصابين إثر مشاجرات، حيث بلغت حالات نقل المصابين بالهلال الأحمر 2238 حالة، ثم الرياض بـ1197 حالة، والمنطقة الشرقية بـ974 حالة، ثم عسير بـ758 حالة، ثم حائل بـ451 حالة، ليبلغ الإجمالي مع بقية المناطق 8141 حالة.

سقوط

وتم نقل 6262 مصابًا بالهلال الأحمر إثر تعرضهم للسقوط في منطقة الرياض، تليها مكة المكرمة حيث تم نقل 6221 مصابًا، ثم المنطقة الشرقية بـ3867، وعسير بـ2522 مصابًا، تلتها المدينة المنورة بـ2412، ليبلغ الإجمالي مع بقية المناطق 28286 مصابًا.

الحروق

وشهدت منطقة مكة المكرمة نقل 308 حالات إثر تعرضها للحروق، تليها الرياض بـ301 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ257 حالة، ثم عسير بـ147 حالة، والمدينة المنورة بـ128، ليبلغ الإجمالي مع بقية المناطق 1544 حالة.

غرق

وتم نقل 68 حالة غرق في مكة المكرمة، تليها المنطقة الشرقية بواقع 31 حالة، ثم 22 حالة في كل من الرياض والمدينة المنورة، تليهما القصيم بـ20 حالة، ثم 17 حالة غرق في تبوك، ليبلغ الإجمالي مع بقية المناطق 223 حالة.

الأمر اض

وتم نقل 90168 مريضًا بالهلال الأحمر في منطقة مكة المكرمة، تليها 61913 مريضًا في الرياض، ثم 38548 مريضًا في المنطقة الشرقية، ثم 27141 مريضًا في المدينة المنورة، ثم 24570 مريضًا في عسير، ليبلغ الإجمالي مع بقية المناطق 315609 مريضًا.