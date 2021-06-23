حريق بجبل منعا والفاعل مجهول

سيطرت الدفاع المدني بمنطقة عسير أمس، على حريق كبير شب بجبل منعا بمحافظة تنومة، وبدأ الحريق منذ الساعة الثانية والنصف ظهرا، وتواجدت في الموقع معدات وسيارات ثقيلة، تابعة لفرع وزارة النقل لفتح الطريق، وتسهيل وصول فرق الدفاع المدني للموقع، خاصة في ظل وعورة المكان، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن الفاعل مجهول.

و تواجد في الموقع بعض الفرق التطوعية، ومنها فريق دعم التطوعي المعتمد من قبل الدفاع المدني، لتقديم المساعدة في إطفاء الحريق، كما تواجدت كذلك الجهات الأمنية الأخرى من الأمن البيئي والشرطة، لتنظيم الدخول لذوي الاختصاص إلى الموقع.

حريق تنومة 2020

21 أكتوبر

حريق جبل غلامة

50 ساعة عمل متواصلة

4 ملايين و700 ألف متر مربع انتشار الحريق

23 أكتوبر

28 أكتوبر

القبض على 3 متسللين لقيامهم بإضرام النار، وتسببوا في حريق جبل غلامة بتنومة

طائرات «أرامكو» تشارك في إخماد الحريق