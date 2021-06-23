اخبار السعوديه

حريق بجبل منعا والفاعل مجهول

0 نشر
0 تبليغ

سيطرت الدفاع المدني بمنطقة عسير أمس، على حريق كبير شب بجبل منعا بمحافظة تنومة، وبدأ الحريق منذ الساعة الثانية والنصف ظهرا، وتواجدت في الموقع معدات وسيارات ثقيلة، تابعة لفرع وزارة النقل لفتح الطريق، وتسهيل وصول فرق الدفاع المدني للموقع، خاصة في ظل وعورة المكان، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن الفاعل مجهول.

و تواجد في الموقع بعض الفرق التطوعية، ومنها فريق دعم التطوعي المعتمد من قبل الدفاع المدني، لتقديم المساعدة في إطفاء الحريق، كما تواجدت كذلك الجهات الأمنية الأخرى من الأمن البيئي والشرطة، لتنظيم الدخول لذوي الاختصاص إلى الموقع.

حريق تنومة 2020

21 أكتوبر

حريق جبل غلامة

50 ساعة عمل متواصلة

4 ملايين و700 ألف متر مربع انتشار الحريق

23 أكتوبر

28 أكتوبر

القبض على 3 متسللين لقيامهم بإضرام النار، وتسببوا في حريق جبل غلامة بتنومة

طائرات «أرامكو» تشارك في إخماد الحريق


كانت هذه تفاصيل خبر حريق بجبل منعا والفاعل مجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا