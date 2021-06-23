حريق بجبل منعا والفاعل مجهول

و تواجد في الموقع بعض الفرق التطوعية، ومنها فريق دعم التطوعي المعتمد من قبل الدفاع المدني، لتقديم المساعدة في إطفاء الحريق، كما تواجدت كذلك الجهات الأمنية الأخرى من الأمن البيئي والشرطة، لتنظيم الدخول لذوي الاختصاص إلى الموقع.
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