الجراد يتوقف عن غزو القصيم

وكشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم في تقريره الأخير وجود 597677 هكتار مساحة مستكشفة و70860 هكتار مساحة معالجة و24 سربا، وتصدير 1337 تقريرا، و210 مجموعة خلال عام 2020، كما بلغ عدد فرق المكافحة الأرضية 60 إضافة إلى فرقتي مكافحة و138 عاملا في الميدان.
وكثف الفرع حملاته على أسراب الجراد بتفاعل العديد من المواطنين بالبلاغات والمساعدة على المكافحة، بعدما تم تخصيص غرفة طوارئ.
وبينت الزراعة أنها تقوم بجهود كبيرة لمكافحة الجراد الصحراوي المهاجر الذي يغزو المملكة من كل اتجاه نظرًا لوجود المناخ المناسب لذلك بدول الإقليم.
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