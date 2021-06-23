وأضاف: «نسعد خلال الفترة المقبلة بمشاركة جميع شرائح المجتمع في إطلاق دفعة جديدة من الحيوانات المهددة بالانقراض، لإيماننا بمستقبل المنطقة البيئي الذي يتناسب مع بقائها مع حرصنا على توفير جميع المتطلبات المناسبة لتعايشها، وذلك كخطوة جديدة تهدف إلى خلق توازن بيئي يتوافق مع طبيعة منطقة الباحة ورقيّ أهالي المنطقة وزوارها في الحفاظ على الثروة الحيوانية والتزامهم التام بالأنظمة والتعليمات التي تكفل بيئة آمنة».
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الباحة: مستمرون في توطين الحياة الفطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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