أمير الباحة: مستمرون في توطين الحياة الفطرية

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، أن التعاون قائم ومستمر مع جميع الجهات الشريكة في إعادة توطين وحماية الحياة الفطرية والحيوانات المهددة بالانقراض، مع السعي دائما لأن تكون منطقة الباحة محط أنظار جميع الجهات لتنفيذ مبادراتها البيئية والزراعية والسياحية لما تتمتع به من مقومات.

وأضاف: «نسعد خلال الفترة المقبلة بمشاركة جميع شرائح المجتمع في إطلاق دفعة جديدة من الحيوانات المهددة بالانقراض، لإيماننا بمستقبل المنطقة البيئي الذي يتناسب مع بقائها مع حرصنا على توفير جميع المتطلبات المناسبة لتعايشها، وذلك كخطوة جديدة تهدف إلى خلق توازن بيئي يتوافق مع طبيعة منطقة الباحة ورقيّ أهالي المنطقة وزوارها في الحفاظ على الثروة الحيوانية والتزامهم التام بالأنظمة والتعليمات التي تكفل بيئة آمنة».