1000 حارس أمن بمخيمات المشاعر

أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري أن شركات حجاج الداخل تتعاقد مع شركات الحراسات الأمنية للاستعانة بهم في مخيمات مشعر منى والأبراج ومخيمات مشعر عرفات وأثناء تواجد ضيوف الرحمن في المبيت بمشعر مزدلفة. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص أكثر من 1000حارس و حارسة أمن للمساهمة في تنظيم عملية دخول حجاج بيت الله الحرام و خروجهم من المخيمات في المشاعر المقدسة وكذلك تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري، إضافة إلى حراسة المخيمات وحفظ وأمن ممتلكات الحجاج وغيرها من المهام المختصة بعملهم على مدار الأربع والعشرين ساعة خلال موسم الحج.



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