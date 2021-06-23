مصطلحات ملتهبة تنافس حرارة الصيف

مع دخول فصل الصيف وتكون موجة شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة، بدأ خبراء ومحللو الطقس باستحضار المصطلحات ذات الصلة بالأجواء الحارة وطرحها للفت انتباه جمهورهم ومتابعيهم في مواقع التواصل، حيث يحاول كل محلل البحث عن مصطلح مختلف عن الآخرين لتقديمه مثل طباخ اللون، وطباخ التمر، وحر الانصراف، ورياح السموم، ورياح البوارج وغيرها من المصطلحات الدارجة قديما.

سمات خاصة

وحول موعد دخول فصل الصيف، أوضح الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن فصل الصيف بدأ أمس الأول مناخيًّا، بينما بدأت أجواؤه أرصاديا يوم 1 من الشهر الجاري، مبكرًا بدرجات حرارة مرتفعة على بعض مناطق المملكة لامست 50 درجة مئوية في المشاعر التي سجلت أعلى درجات حرارة.

وأضاف القحطاني أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة وارتفاع درجات الحرارة بمعدلاتها المعروفة هي سمات خاصة إذا اتجهنا شرقا، بالإضافة للمنطقة الوسطى والمناطق الجنوبية الداخلية في نجران والمناطق المحيطة بها، ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها.

رياح نشطة

وتابع الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة تتفاوت فالساحل الغربي لمنطقة تبوك يشهد أجواء معتدلة نسبيًّا، وكذلك المرتفعات الجبلية من الطائف للباحة إلى عسير إلى جازان التي تشهد أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة. أما المناطق الداخلية والشرقية الساحلية فتشهد ارتفاعًا بدرجات الحرارة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

طبّاخ اللون

وتوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية موجة حر قوية على معظم المناطق، وأضاف: «متوقع ارتفاع في الحرارة؛ يتراوح الارتفاع بين 4 و5 درجات مئوية من يوم أمس الثلاثاء، ويكون واضحاً نهاية الأسبوع». وتابع: لا غرابة في ذلك، فنحن نعيش في موسم طبّاخ اللون الذي يحوّل التمر من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر.

من جانبه قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا الدكتور عبدالله المسند: «اليوم يبدأ حر الانصراف ويعنى به انصراف ‫الشمس‬ عن تعامدها على مدار السرطان‬، وقيل (لا حر إلا بعد الانصراف)، الشمس تدخل فلكياً برج التوأمين، اليوم يوافق 1 السرطان 1399 هجري شمسي (هـ.ش) حيث ‏ينتهي قصر الليل وطول النهار ويبدأ الليل بالزيادة».

أسرع الهبات

ولفت المسند إلى أن رياح البوارح‬ الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار متوقع أن تنشط وتسجل أسرع الهبات شمال ‫الشرقية‬ 50كم/س، وفي شمال ‫الكويت‬ 59كم/س، وفي جنوب ‫العراق 60كم/س. وتابع: «الحر الشديد يبدأ في 21 يونيو من كل عام، وهذا يمثل بدايته، ويشتد نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس، وتجدر الإشارة إلى أن مدار السرطان يمر فوق السعودية وعلى وجه التحديد جنوبي حوطة بني تميم ومهد الذهب، ما بین ينبع ورابغ، ودرجة الحرارة في مثل هذه الأيام (منتصف يونيو) عادة تسجل في جنوب العراق والكويت وشرق السعودية الأعلى عالميا.