التين النجراني يغزو الأسواق

بدأت طلائع التين النجراني الفاخر والنادر تغزو الأسواق وبكميات كبيرة، بعد أن بدأ المزارعون جني ثمارها بمختلف أنواعها المحلية والمستوردة، ساعدهم في ذلك المناخ الزراعي للمنطقة وجودة التربة والمياه الوفيرة. وجرى البدء في جني ثمار 6 أنواع من التين وتزويد الأسواق ومحلات الخضار بها، وهي التين النجراني والإسباني والأوروبي والكندي والتايجر والألماني، والتي تتميز بجودة ولذة طعمها ومذاقها وكبر حجمها، وتم إكثارها وإنتاجها بالسماد الطبيعي بعيدا عن الكيماويات الضارة، وتتراوح أسعار بيعها من 25 إلى 30 ريالا.

وأكد المزارع ناصر آل عباس أن المزارع بدأت بالتصدير وتوفير المنتج لأسواق الخضار والمحلات التجارية بالمنطقة يليها التصدير لبقية المناطق الأقرب، ومن ثم التوسع لبقية مناطق المملكة.