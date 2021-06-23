200 مشروع لأمانة عسير

اطلع أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، على مشروعات أمانة عسير وبلدياتها التابعة، والتي بلغ عددها 200 مشروع، وذلك بمقر المركز الحضاري بمركز بلحمر شمال مدينة أبها. واستعرض رئيس هيئة التطوير، خطة أولويات المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الـ5 سنوات القادمة، ابتداءً من هذا العام، والبالغ عددها 200 مشروع، ينفذ منها حالياً 67 مشروعًا، فيما بلغ عدد المشروعات المستقبلية قرابة 133 مشروعًا، شملت 15 مركزًا شبابيًا، وإعادة تأهيل 23 قرية تراثية و12 سوقًا شعبيًا في مختلف محافظات عسير، بالإضافة إلى مشروعات تحسين وإعادة تأهيل عدد من الطرق ومداخل المدن بالمحافظات، وإنشاء حدائق عامة وملاعب، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز في مراحل التنفيذ 50٪ لعدد 42 مشروعًا منها.

وأكد الأمير تركي بن طلال، أن منطقة عسير حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرتها التنموية بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- بما يتوافق مع الرؤية الطموحة، منوهًا إلى أن المنطقة نجحت في التنسيق الأفقي الفعال بين كافة الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي، الذي ساهم بدوره في تحقيق أهداف عديدة في المسيرة التنموية الشاملة.

حضر الورشة ممثلو مشروعات أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة التي بلغ عددها 33 بلدية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس المنطقة، ونخبة من المجتمع المحلي بمركز بلحمر، يتضمن عددا من الأهالي ومنسوبي التعليم وعددا من الشباب والفتيات.