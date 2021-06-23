200 مشروع لأمانة عسير

وأكد الأمير تركي بن طلال، أن منطقة عسير حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرتها التنموية بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- بما يتوافق مع الرؤية الطموحة، منوهًا إلى أن المنطقة نجحت في التنسيق الأفقي الفعال بين كافة الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي، الذي ساهم بدوره في تحقيق أهداف عديدة في المسيرة التنموية الشاملة.
حضر الورشة ممثلو مشروعات أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة التي بلغ عددها 33 بلدية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس المنطقة، ونخبة من المجتمع المحلي بمركز بلحمر، يتضمن عددا من الأهالي ومنسوبي التعليم وعددا من الشباب والفتيات.
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