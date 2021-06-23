تركي بن طلال يستقبل المتنازل عن قاتل ابنه

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، المواطن سلطان بن فيصل الشهري المتنازل عن قاتل ابنه الذي أعلن بدوره تنازله لوجه الله تعالى، واستجابة لشفاعة أمير المنطقة دون مقابل مادي وذلك بحضور محافظ بيشة المُكلّف، وأمين لجنة إصلاح ذات البين وعدد من أعضاء اللجنة بمحافظة بيشة.
من جانبه قدم المواطن الشهري شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على سعيه الدائم وحثه المتواصل لتحقيق العفو والتنازل ومتابعة الأعمال المبذولة من لجنة إصلاح ذات البين ولجنة إرساء السلم المجتمعي.
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