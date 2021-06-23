القصيم : القبض على 4 ضربوا شخصا وصوروا جريمتهم

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دراسة توحيد المسارين بحزام أبها
تعاني مدينة أبها من إغلاقات الشوارع والدورات التي يقوم بها المرور كحل وحيد وقسري لتيسير الحركة المرورية وتفادي الشلل التام للحركة...
5 جزر سعودية مأهولة بين 1285 جزيرة
قدر الخبير الجيولوجي السعودي، أستاذ مقرر الجيولوجيا في جامعة الملك سعود بالرياض، البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، إجمالي الجزر...
عين الذيبة مقصد سياحي يلتمس التطوير
تمثل شلالات عين الذيبة بقرية القصير في السودة شمال غرب مدينة أبها المكان الأمثل لمن يبحث عن الماء والخضرة والأجواء المعتدلة حتى في...
%10 الفصائل النادرة في التبرع بالدم
بلغت نسبة فصائل الدم النادرة «السالبة» في حملات التبرع 10%، بينما تعمل إدارات المختبرات وبنوك الدم على تفعيل حملات التبرع الميدانية...
حملة تتصدر المسؤولية الاجتماعية
تجاوزت حملة «الشرقية_نظيفة» العديد من الأرقام في مجال الخدمة الاجتماعية، حيث وصلت الحملة شهرها السادس من أصل عام، في حين بلغ عدد...
مكة الأعلى في المشاجرات
أوضح تقرير صادر عن وزارة الصحة لعام 2020، أنه تم نقل 422873 مريضًا ومصابًا إلى المستشفيات بواسطة هيئة الهلال الأحمر السعودي في مناطق...
حريق بجبل منعا والفاعل مجهول
سيطرت الدفاع المدني بمنطقة عسير أمس، على حريق كبير شب بجبل منعا بمحافظة تنومة، وبدأ الحريق منذ الساعة الثانية والنصف ظهرا، وتواجدت...
الجراد يتوقف عن غزو القصيم
توقفت أسراب الجراد الصحراوي عن غزو منطقة القصيم بعد هجوم متواصل على المزارع والأشجار والمحاصيل خلال الفترة الماضية لأكثر من...
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