القصيم : القبض على 4 ضربوا شخصا وصوروا جريمتهم

" /> " /> دراسة توحيد المسارين بحزام أبها تعاني مدينة أبها من إغلاقات الشوارع والدورات التي يقوم بها المرور كحل وحيد وقسري لتيسير الحركة المرورية وتفادي الشلل التام للحركة... أبها: غلا أبوشرارة أبها: غلا أبوشرارة 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

5 جزر سعودية مأهولة بين 1285 جزيرة قدر الخبير الجيولوجي السعودي، أستاذ مقرر الجيولوجيا في جامعة الملك سعود بالرياض، البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، إجمالي الجزر... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> عين الذيبة مقصد سياحي يلتمس التطوير تمثل شلالات عين الذيبة بقرية القصير في السودة شمال غرب مدينة أبها المكان الأمثل لمن يبحث عن الماء والخضرة والأجواء المعتدلة حتى في... أبها: غلا أبو شرارة أبها: غلا أبو شرارة 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

%10 الفصائل النادرة في التبرع بالدم بلغت نسبة فصائل الدم النادرة «السالبة» في حملات التبرع 10%، بينما تعمل إدارات المختبرات وبنوك الدم على تفعيل حملات التبرع الميدانية... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

حملة تتصدر المسؤولية الاجتماعية تجاوزت حملة «الشرقية_نظيفة» العديد من الأرقام في مجال الخدمة الاجتماعية، حيث وصلت الحملة شهرها السادس من أصل عام، في حين بلغ عدد... الدمام : فهد الحشام الدمام : فهد الحشام 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

مكة الأعلى في المشاجرات أوضح تقرير صادر عن وزارة الصحة لعام 2020، أنه تم نقل 422873 مريضًا ومصابًا إلى المستشفيات بواسطة هيئة الهلال الأحمر السعودي في مناطق... جدة : يمن لقمان جدة : يمن لقمان 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> حريق بجبل منعا والفاعل مجهول سيطرت الدفاع المدني بمنطقة عسير أمس، على حريق كبير شب بجبل منعا بمحافظة تنومة، وبدأ الحريق منذ الساعة الثانية والنصف ظهرا، وتواجدت... أبها: غلا أبو شرارة أبها: غلا أبو شرارة 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

الجراد يتوقف عن غزو القصيم توقفت أسراب الجراد الصحراوي عن غزو منطقة القصيم بعد هجوم متواصل على المزارع والأشجار والمحاصيل خلال الفترة الماضية لأكثر من... بريدة: عبدالرحمن الفنيخ بريدة: عبدالرحمن الفنيخ 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

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