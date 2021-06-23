شكرا لقرائتكم خبر عن 5424 إنذارا وبلاغا غذائيا خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت هيئة الغذاء والدواء 5424 إنذارا وبلاغا منها 5151 إنذارا تم رصدها من الهيئات والجهات الخارجية ذات العلاقة خلال العام 2020، إضافة إلى 92 بلاغا وردت للمركز بشأن منتجات تم رفضها من المنافذ الحدودية بالمملكة أو بدول مجلس التعاون الخليجي

برنامج وطني

واتخذت الهيئة إجراءات حيال 187 إنذارا وبلاغا، كما قيمت 368 منتجا غذائيا للتأكد من سلامتها ومأمونيتها للاستهلال الآدمي، إضافة إلى تسجيل 1521 منتجا غذائيا عن طريق النظام الإلكتروني لتسجيل الغذاء، وإعداد 36 ملفا عن مخاطر المواد الفعالة كمتبقيات في البرنامج الوطني لرصد المبيدات للأغذية.

نظام تيقظ ورصدت الهيئة 57 بلاغا باشتباه حادثة تسمم غذائي في جميع مناطق المملكة عبر نظام تيقظ واتخذت إجراءات حيال 2 من المنتجات الغذائية. وشاركت الهيئة في التحقيق في حوادث التسمم الغذائي مع اللجنة الرباعية المكونة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، كما رصدت 54 حادثة تسمم غذائي في المملكة وتم خلالها سحب 12 عينة غذائية وبيئية.

مواد ومخاطروتصدرت المكسرات المواد الغذائية المرصودة من قبل الهيئة، والتي باشرت خلال العام الماضي 803 بلاغات وإنذارات حول المكسرات والبذور، وتلتها الفواكه بحوالي 716 إنذارا وبلاغا، واللحوم ومنتجاتها بحوالي 629. وتمثلت الأخطار التي رصدتها الهيئة في الأغذية 1649 تلوثا ميكروبيا، 1063 تلوثا كيميائيا، و560 تلوثا بالسموم الفطرية.

سلسلة الحصدوقال استشاري التغذية العلاجية عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية د خالد المدني: يقصد بسلامة الغذاء هي جميع الإجراءات اللازمة لإنتاج غذاء صحي وآمن وغير ضار لصحة الإنسان خلال سلسلة الحصد للنبات أو الذبح للحيوان، وإنتاج، ونقل، وتخزين، وعرض، وإعداد الأغذية من المزرعة إلى أن يصل إلى طاولة الطعام، ما يعنى سلامته من المخاطر الفيزيائية، أو البيولوجية، أو البيئية، أو مواد موجودة أصلا في الغذاء، أو عوامل التلف والانحلال الذاتي والذي يحولها إلى أغذية أو مشروبات ضارة تمثل خطورة على صحة وحياة المستهلك، مبينا أن الأمراض التي تنقلها الأغذية تشكل عبئا كبيرا، ففي كل عام، يعانى واحد من كل ستة أشخاص من الإصابة بأمراض تنقلها الأغذية.

ترويج الفوائدوأشار «المدني» إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع منظمة الأغذية والزراعة التابعتين لهيئة الأمم المتحدة عن كثب والدول الأعضاء فيها وغيرهما من المنظمات الدولية على الترويج لفوائد السلامة الغذائية والنظم الغذائية الصحية، من أجل ضمان السلامة الغذائية على امتداد السلسلة الغذائية بأكملها، من الإنتاج إلى الاستهلاك.

مقاييس ومواصفاتولفت إلى أن حماية المستهلك لسلامة الطعام وأمانه تتم من خلال جهات حكومية وأهلية، فتقوم هيئة الغذاء والدواء السعودية بوضع المقاييس والمواصفات للغذاء الصحي، وكذلك تنفيذ ومراقبة ومراجعة تطبيق هذه المواصفات والمقاييس في جميع منافذ المملكة بالنسبة للمستورد، وكذلك بالداخل بالنسبة للمنتج المحلي. فيما تقوم جمعية حماية المستهلك والجمعيات العلمية والصحية والغذائية من خلال التوعية والتعريف بحقوق وواجبات المستهلك ومن حيث سلامة الغذاء.

الوصايا الخمسوأوضح أن منظمة الصحة العالمية أصدرت خمس خطوات أو وصايا لضمان السلامة الغذائية من الملوثات البيولوجية والمتمثلة في، الحفاظ على النظافة، والفصل بين الطعام النيئ والطعام المطبوخ، وطهي جميع الأغذية بطريقة جيدة، والاحتفاظ بالأغذية في درجات حرارة مأمونة، واستخدام مياه ومواد نيئة مأمونة.