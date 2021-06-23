شكرا لقرائتكم خبر عن بسطات سوق «الخضار المركزي».. موقع بعيد وبضائع تالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب عدد من المزارعين بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، بإعادة بسطاتهم الموسمية إلى موقعها السابق، مؤكدين أن الموقع الجديد لهذه البسطات يُعد بعيدًا عن المتسوقين، بالإضافة إلى كونه قريبًا من مظلات البصل، حيث يعانون من القشور المتناثرة.

تشوه الموقع

وذكر المزارع عبدالمنعم العثمان أن الموقع الجديد للبسطات الموسمية، يُعد بعيدًا عن المتسوقين، وبالتالي أصبح الإقبال ضعيفًا، بالإضافة إلى قربه من مظلات البصل، ما يؤدي إلى تناثر قشور البصل على البسطات والتسبب في تشوه الموقع.

ضعف الإقبال

وقال المواطن خالد الخضر، متسوق: إن الموقع السابق للسوق معروف منذ سنوات عديدة، وإنه منذ شهرين يبحث عن البسطات الموسمية، ولم يجدها إلا عند خروجه من سوق السمك، مشيرًا إلى أنه من الأفضل وضع الإعلان بالموقع، حيث إن الكثير من المتسوقين لا يعرفون الموقع الجديد، ما أدى إلى ضعف الإقبال.

مبالغ رمزيةوذكر المواطن مسفر الحواشي أنه يجب إعطاء الأهمية الأكبر لمزارعي المنتجات الموسمية، مع كونهم مواطنين، ويجب وضع مواقع مكيفة لهم بمبالغ رمزية لحفظ المنتجات، وإعادتهم إلى موقعهم السابق، مؤكدًا أن الموقع الجديد للبسطات غير مناسب، ويعد بعيدًا عن أنظار المتسوقين، بالإضافة إلى تجمع الأوساخ في الموقع من المظلات القريبة.

تلف البضائعوبيَّن المواطن سعد الزامل أن البضائع في الموقع الجديد تتعرض للتلف بسبب الطاولات المستخدمة، بالإضافة إلى أن حرارة الشمس تتسبب في أضرار للمزارعين والمتسوقين، حيث لا توجد مظلات، مطالبا بإعادتهم إلى الموقع السابق كونه أفضل ويعد واجهة للسوق.

تعامد الشمسوأكد المزارع أحمد الثاني أنهم فقدوا المتسوقين بعد نقلهم للموقع الجديد، وذلك بسبب أن الموقع يعد في آخر السوق، كما أنهم يعانون من تعامد الشمس عليهم وعدم وجود المظلات، التي تقيهم من الشمس.

بسطات موسمية

وأوضح المزارع صالح اليحيى أن أبرز مطالب المزارعين هي توفير المظلات ومراقبة العمالة السائبة التي تعمل بالسوق، مشيرًا إلى أن الموقع الجديد يقع بجوار مظلة البصل وسوق السمك، وأنه غير مناسب للبسطات الموسمية.