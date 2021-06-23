وزارة النقل تُزيل أكثر من مليوني م3 من الرمال خلال 10 أيام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - واس

أزالت وزارة النقل أكثر من مليوني م3 من الرمال خلال الـ 10 أيام الماضية، وذلك ضمن جهود الوزارة في رفع مستوى السلامة على الطرق كافة عبر فرق ميدانية متخصصة تعمل على مدار الساعة, باستخدام أكثر من 436 معدة لمواجهة زحف الرمال.

سلامة وجودة:

وحرصت الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز المشروعات كافة، تعزيزًا لكفاء التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

يذكر أن وزارة النقل تستقبل جميع الملحوظات عبر مركز الاتصال الموحد 938 على مدار الساعة، وذلك لمعالجة كل الملحوظات والتحديات التي تواجه قاصدي الطرق حفاظاً على سلامتهم.

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