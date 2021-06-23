، التقط صورة من الفضاء.. منطقة مُظلمة وسط الرياض تحيِّر رائد فضاء فرنسيًّا ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
التقط رائد فضاء فرنسي من محطة الفضاء الدولية صورة للعاصمة السعودية الرياض، ووصفها بالمدينة الرائعة.
وعرض رائد الفضاء توماس بيسكيت على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للعاصمة الرياض، وقال: "الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة".
وتساءل توماس عن إحدى المناطق بوسط المدينة قائلاً: "المنطقة المظلمة في وسط المدينة رائعة، لكنني لا أعرف ما هي على وجه اليقين".
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 12:33 AM
"بيسكيت" نوَّه بأنها رائعة لكن أشار إلى أنه لا يعرف ما هي على وجه اليقينالتقط صورة من الفضاء.. منطقة مُظلمة وسط الرياض تحيِّر رائد فضاء فرنسيًّا
التقط رائد فضاء فرنسي من محطة الفضاء الدولية صورة للعاصمة السعودية الرياض، ووصفها بالمدينة الرائعة.
وعرض رائد الفضاء توماس بيسكيت على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للعاصمة الرياض، وقال: "الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة".
وتساءل توماس عن إحدى المناطق بوسط المدينة قائلاً: "المنطقة المظلمة في وسط المدينة رائعة، لكنني لا أعرف ما هي على وجه اليقين".
، التقط صورة من الفضاء.. منطقة مُظلمة وسط الرياض تحيِّر رائد فضاء فرنسيًّا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر التقط صورة من الفضاء.. منطقة مُظلمة وسط الرياض تحيِّر رائد فضاء فرنسيًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.