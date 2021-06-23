، التقط صورة من الفضاء.. منطقة مُظلمة وسط الرياض تحيِّر رائد فضاء فرنسيًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بيسكيت" نوَّه بأنها رائعة لكن أشار إلى أنه لا يعرف ما هي على وجه اليقين

التقط رائد فضاء فرنسي من محطة الفضاء الدولية صورة للعاصمة السعودية الرياض، ووصفها بالمدينة الرائعة.

وعرض رائد الفضاء توماس بيسكيت على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للعاصمة الرياض، وقال: "الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة".

وتساءل توماس عن إحدى المناطق بوسط المدينة قائلاً: "المنطقة المظلمة في وسط المدينة رائعة، لكنني لا أعرف ما هي على وجه اليقين".