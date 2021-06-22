شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تُزيل مليوني متر رمال في 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت وزارة النقل أكثر من مليوني م3 من الرمال خلال الـ 10 أيام الماضية، وذلك ضمن جهود الوزارة في رفع مستوى السلامة على الطرق كافة عبر فرق ميدانية متخصصة تعمل على مدار الساعة, باستخدام أكثر من 436 معدة لمواجهة زحف الرمال.

وحرصت الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز المشروعات كافة، تعزيزًا لكفاء التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.