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طريقة تحديث رقم الجوال في تطبيق توكلنا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

طريقة تحديث رقم الجوال في تطبيق توكلنا

بالنسبة إلى متابعات الخليج 365 والمقيم والخليجي والزائر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا طريقة تحديث رقم الجوال في خطوات سهلة وسريعة بالنسبة إلى متابعات الخليج 365 والمقيم والخليجي والزائر.

خدمات جديدة: 

وكان تطبيق توكلنا التابع للهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قد أعلن إطلاق إصداره الجديد الذي يضم عددًا من الخدمات المميزة، أبرزها: خدمات الإدارة والدفع لتذاكر النقل للمشاعر المقدسة وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى خدمة نداء استغاثة وخدمة أسعفني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وخدمة تحديث رقم الجوال لمستخدمي التطبيق، وتمكين دور الإيواء من إدارة تجمعات الحجر المؤسسي بالتعاون مع وزارة السياحة.

طريقة التحديث: 

ونشر التطبيق عبر تويتر إنفجرافيك يبين طريقة تحديث رقم الجوال، وجاءت كما يلي:

طريقة تحديث رقم الجوال في تطبيق توكلنا - متابعات الخليج 365

طريقة تحديث رقم الجوال في تطبيق توكلنا - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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