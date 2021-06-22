الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

الأمين العام لـ اعتدال يستقبل وفدًا عسكريًّا عراقيًّا لبحث تعزيز التعاون

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل، الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، في مقر المركز في الرياض اليوم الثلاثاء، وفدًا عسكريًّا عراقيًّا يضم مجموعة من ضباط الإعلام في أفرع القوات المسلحة العراقية برئاسة الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول الزبيدي.

تعزيز التعاون:

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات في ملف مكافحة الفكر المتطرف.

وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، في كلمة له بهذه المناسبة: “لدينا خبرة في مجال مكافحة داعش، لكن لا يُستغنى عن مساعدة مركز (اعتدال)”، مضيفًا: “تحية حب واحترام لكل العاملين في المركز، نعمل على أن يكون هناك عمل مشترك، كما أتقدم بالشكر للحكومة السعودية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والقوات المسلحة السعودية، على ما تقوم به في مكافحة الفكر المتطرف”.

مركز اعتدال:

من جانبه، أكد الدكتور منصور الشمري، أن ما يقوم به مركز (اعتدال)، هو “عمل تكاملي، يستفيد من تجربة الجميع”، مضيفًا أن “المركز هو شريك لجميع الدول المعنية بمكافحة الإرهاب وهو بالدرجة الأولى يقدم ما لديه من خدمات وخبراء ومن أبحاث في خدمة العراق”.

واختتم الوفد زيارته بجولة في إدارة القيادة والسيطرة تعرف خلالها على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي يتم بناءها وتطويرها داخل المركز.

كما التقط الضيوف قبل مغادرة المركز صورًا تذكارية، فيما تبادل سعادة الأمين العام للمركز الدكتور منصور الشمري، والناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول الزبيدي، الهدايا التذكارية.



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