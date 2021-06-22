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أعلنت مدرسة هولبرتون العالمية الأمريكية عن افتتاح فرع في السعودية بعد أن تم افتتاح أول فرع لها في الشرق الأوسط في العاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي.
وقالت المدرسة ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنه بعد افتتاح فرعها في السعودية خلال الفترة القادمة ستتجه لافتتاح عدد آخر من الفروع في عدة دول بالشرق الأوسط تحت كيان جديد يسمى مدرسة هولبرتون الشرق الأوسط.
وذكرت المدرسة في بيانها أنها تركز على تطوير استراتيجيات وبرامج للشباب في المهارات التقنية التي تشجع على الاندماج والشغف بالتكنولوجيا.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 11:52 PM
تركز على تطوير برامج للشباب في المهارات التقنيةمدرسة أمريكية تعلن افتتاح فرع لها في السعودية
أعلنت مدرسة هولبرتون العالمية الأمريكية عن افتتاح فرع في السعودية بعد أن تم افتتاح أول فرع لها في الشرق الأوسط في العاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي.
وقالت المدرسة ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنه بعد افتتاح فرعها في السعودية خلال الفترة القادمة ستتجه لافتتاح عدد آخر من الفروع في عدة دول بالشرق الأوسط تحت كيان جديد يسمى مدرسة هولبرتون الشرق الأوسط.
وذكرت المدرسة في بيانها أنها تركز على تطوير استراتيجيات وبرامج للشباب في المهارات التقنية التي تشجع على الاندماج والشغف بالتكنولوجيا.
، مدرسة أمريكية تعلن افتتاح فرع لها في السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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