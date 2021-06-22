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التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بمقر وفد المملكة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، بالمندوبة الدائمة للجمهورية المجرية المعينة حديثاً لدى الأمم المتحدة السفيرة سوزانا هورفاث.
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.
وحضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 11:51 PM
ناقشا روابط الصداقة بين البلدين خلال لقائهما بمقر وفد المملكة بنيويورك"المعلمي" يبحث مع مندوبة المجر الأممية القضايا ذات الاهتمام المشترك
التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بمقر وفد المملكة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، بالمندوبة الدائمة للجمهورية المجرية المعينة حديثاً لدى الأمم المتحدة السفيرة سوزانا هورفاث.
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.
وحضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
، "المعلمي" يبحث مع مندوبة المجر الأممية القضايا ذات الاهتمام المشترك ،
المصدر : الخليج 365
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