، مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل للتدريب ،

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حصل مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة أربع سنوات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتي على ضوئها تم منح المستشفى والعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمكة الصلاحية الكاملة لتنفيذ البرامج التدريبية للدراسات العليا الصحية المهنية المعتمدة من قِبل الهيئة.
جاء ذلك بعد أن تمكن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة من استيفاء وتحقيق كل المتطلبات والمعايير المعتمدة من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، استنادًا إلى اللوائح الرسمية الخاصة بالاعتماد.
وبذلك يصبح المستشفى والعيادات الشاملة التخصصية بمكة المكرمة جهتين رسميتين لتقديم الدراسات العليا الصحية وفق أعلى درجات الجودة التعليمية، ومن خلال كوادر تتمتع بكفاءة عالية تُسهم في تحقيق التطور والتميز في مجال التعليم والتدريب لعموم المستفيدين.
يأتي هذا الاعتماد ضمن مجموعة من الإنجازات التي تحققت للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، ومنها حصول مستشفى قوى الأمن بالرياض الأسبوع الماضي على الاعتماد ذاته من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في إطار الحرص المستمر على تبادل الخبرات وإكساب المهارات ومواكبة التطور العلمي في المجال الصحي.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 11:19 PM
من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعد تحقيقه كل المتطلبات والمعاييرمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل للتدريب
حصل مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة أربع سنوات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتي على ضوئها تم منح المستشفى والعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمكة الصلاحية الكاملة لتنفيذ البرامج التدريبية للدراسات العليا الصحية المهنية المعتمدة من قِبل الهيئة.
جاء ذلك بعد أن تمكن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة من استيفاء وتحقيق كل المتطلبات والمعايير المعتمدة من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، استنادًا إلى اللوائح الرسمية الخاصة بالاعتماد.
وبذلك يصبح المستشفى والعيادات الشاملة التخصصية بمكة المكرمة جهتين رسميتين لتقديم الدراسات العليا الصحية وفق أعلى درجات الجودة التعليمية، ومن خلال كوادر تتمتع بكفاءة عالية تُسهم في تحقيق التطور والتميز في مجال التعليم والتدريب لعموم المستفيدين.
يأتي هذا الاعتماد ضمن مجموعة من الإنجازات التي تحققت للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، ومنها حصول مستشفى قوى الأمن بالرياض الأسبوع الماضي على الاعتماد ذاته من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في إطار الحرص المستمر على تبادل الخبرات وإكساب المهارات ومواكبة التطور العلمي في المجال الصحي.
، مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل للتدريب ،
المصدر : الخليج 365
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