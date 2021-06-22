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عبدالله السالم: السعودي أصبح مكروها في أوكرانيا بسبب التصرفات الغبية لبعض المشاهير

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عبر الكاتب عبدالله السالم، عن استيائه من التصرفات الغريبة لبعض المشاهير في الخارج التي اعتبرها تشوه صورة المملكة لدى الدول الأخرى.

وقال عبدالله السالم: " للأسف الشديد … بعض المشاهير " السذج " الذين سافروا لأوكرانيا شوهوا صورة المجتمع بتعاملهم وأساليبهم الغبية حتى صار السعودي هناك مكروه " .

وتابع: " ومن بعض النتائج السلبية أن الأسعار هناك ارتفعت بسبب هولاء الحمقى " ، حيث يلجأ بعض المشاهير لارتكاب السلوكيات المنافية لقيم وعادات المجتمع من أجل زيادة عدد المتابعين والمشاهدين لتحقيق الأرباح وجلب الإعلانات.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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