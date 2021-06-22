شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله السالم: السعودي أصبح مكروها في أوكرانيا بسبب التصرفات الغبية لبعض المشاهير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عبر الكاتب عبدالله السالم، عن استيائه من التصرفات الغريبة لبعض المشاهير في الخارج التي اعتبرها تشوه صورة المملكة لدى الدول الأخرى.

وقال عبدالله السالم: " للأسف الشديد … بعض المشاهير " السذج " الذين سافروا لأوكرانيا شوهوا صورة المجتمع بتعاملهم وأساليبهم الغبية حتى صار السعودي هناك مكروه " .

وتابع: " ومن بعض النتائج السلبية أن الأسعار هناك ارتفعت بسبب هولاء الحمقى " ، حيث يلجأ بعض المشاهير لارتكاب السلوكيات المنافية لقيم وعادات المجتمع من أجل زيادة عدد المتابعين والمشاهدين لتحقيق الأرباح وجلب الإعلانات.