شكرا لمتابعة خبر عن " هيئة الخبراء " تطرح برنامج " مستشار المستقبل " بفرص وظيفية ومزايا متعددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، إن البرنامج التدريبي "مستشار المستقبل" سيوفر فرصاً مهمةً لتطوير الكفاءات الوطنية في التخصص القانوني.

وأضاف أن البرنامج يستهدف إعداد مستشارين بمؤهلات ومهارات عالية في التخصص القانوني، بالإضافة إلى تطوير كفاءات من الخريجين الجدد المتفوقين في التخصص القانوني، وتهيئتهم لدعم أعمال المركز، ودعم القطاع القانوني في المملكة بالكوادر المتخصصة في المجالات القانونية.

وأوضح مزايا البرنامج، وهي التطوير الشخصي والمهني، والتدريب على رأس العمل، والاستزادة من المعرفة والخبرة من خلال العمل على المهام، ومراجعة الأداء الدوري، كما سيشارك المتدربين في أعمال هيئة الخبراء والمركز، وسيحصلون على برنامجٍ مكثفٍ لتطوير المهارات الأساسية.

وأكد أنهم سينضمون لمجموعة التوجيه للدفعات المستقبلية، فضلاً عن اكتساب خبرات مميزة فيما يتعلق باللوائح والأنظمة والدراسات المرجعية، والاستشارات في مجال الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنظيمية، والتدريب على يد مستشاري هيئة الخبراء.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج سيتم فيها تعريف المتدرب على رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية وقيمه، وطبيعة عمله، وفي المرحلة الثانية سيتم تدريبه على فهم الجوانب المختلفة للتقنيات والأدوات النظامية في العديد من المشروعات والمهام الاستشارية، أما المرحلة الثالثة فسيتعلم كيفية صياغة الوثائق والمذكرات القانونية والمحاضر.

وأضاف أن المرحلة الأخيرة من البرنامج سيتم تدريب المشاركين على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنظمة واللوائح في المملكة، كما ستشهد هذه المرحلة التقييم النهائي للمتدربين، واختيار المرشحين الذين سيعملون لدى هيئة الخبراء أو المركز أو لأي جهة حكومية ترغب باستقطابهم.

يذكر أن البرنامج أطلقه مركز الدراسات والبحوث القانونية، وتشرف عليه الهيئة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية".