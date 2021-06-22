شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يشكو تعطل تكييفات مستشفى بجازان: طلبوا مني مروحة لحل المشكلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

اشتكى بعض المواطنين في جازان من تعطل التكييف في مستشفى محمد بن ناصر في جازان لمدة أسبوعين، مما دفع البعض إلى شراء مراوح كهربائية ويدوية لتقليل الحرارة في غرف التنويم في المستشفى.

وذكر ابن متضررة في مستشفى جازان، محمد الحكمي، أنه تفاجئ بعدم وجود تكييفات في غرفة المرضى، مضيفا أنه توجه إلى رئيسة القسم فأجابت عليه بأن يرفع شكوى إلى وزارة الصحة، لافتا إلى أنه رفع بالفعل شكوى لكن دون رد، وذلك بحسب حديثه بقناة " الإخبارية ".

وأضاف أن توجه إلى الإدارة واشتكى لدى السكرتير فأجاب السكرتير بأنهم بالفعل يعانون من هذا الوضع منذ أسبوعين، وأرشده بالذهاب إلى طبيبة معينة في المستشفى.

وأكد أنه ذهب بالفعل إلى الطبيبة لكنها أخبرته بأن يحضر المروحة الكهربائية بنفسه إلى المستشفى لحل المشكلة، لافتا إلى أنه حرص على أن تخرج والدته من المستشفى في أسرع وقت لإنهاء معاناتها من هذا الوضع.