متحدث الصحة: اقتراب موعد الجرعة الثانية.. والغذاء والدواء تحسم اللقاحات

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اقتراب موعد إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لكورونا، مشيرًا إلى أن مأمونية اللقاحات خط أحمر لوزارة الصحة؛ موضحًا أن اعتماد أي لقاح من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء يمر بمراحل عديدة ودقيقة ومعقدة جدا.

وقال الدكتور العبد العالي في تصريحات عبر قناة «روتانا»: «مأمونية اللقاح خط أحمر لدينا، واعتماد أي لقاح من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء يمر بمراحل عديدة ودقيقة ومعقدة جدا».

لقاحات كورونا في المملكة

وأضاف متحدث الصحة: «هناك لقاحان في المملكة هما فايزر وأسترازينيكا، وهناك شرط أساسي وهو موافقة من هيئة الغذاء والدواء، وهو أمر أساسي، وهناك إجراءات عديدة للموافقة على تلك اللقاحات، فهناك عشرات الآلاف من المستندات وزيارات للمواقع المنتجة من أجل الموافقة عليها، وذلك بغض النظر عن الجهات العالمية»، مشيرًا إلى هناك عدة لقاحات يتم دراستها في الوقت الحالي دون الكشف عن أسمائها.

الجرعة الثانية للقاح كورونا في المملكة

وأشار متحدث وزارة الصحة إلى أن وزارة الصحة تنتظر في الوقت الحالي، إعطاء الجرعة الأولى لأكثر عدد في المجتمع، وذلك من أجل الحصول على المناعة المجتمعية، مؤكدًا أن الجرعة الأولى تعطي نسبة جيدة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة للحد من انتشاره في المجتمع.

وتابع: «نقترب من الوصول إلى تطعيم 70% من البالغين في المجتمع، وتأخير الجرعة الثانية بسبب إعطاء فرصة أكبر من إعطاء الجرعة الأولى لكل أفراد المجتمع، وهناك طريقة وإعلان ونظام معين للحصول على الجرعة الثانية»، وطالب الدكتور العبد العالي بسرعة التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا.

وواصل: «النتائج أظهرت مأمونية وفاعلية أن يتلقى الشخص في الجرعة الثانية لقاح مختلف عما تلقاه في الجرعة الأولى من اللقاحات المعتمدة الآن في المملكة».

وأتم: «وصول اللقاح إلى نسبة 70% يتطلب تطعيم 17 مليون حال استهداف البالغين، أو 24 مليون حال استهداف جميع أفراد المجتمع».

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