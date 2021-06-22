الأمن العام: ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل يعتمد على البحث والتحري

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرَّسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، إنَّ الأمن العام يمارس مهامه واختصاصاته الأساسية في تعقب المخالفين للأنظمة بشكل عام، ومن بينهم مخالفو أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأضاف «الشويرخ» بمداخلة لقناة الإخبارية، أن آلية عمل الأمن العام تعتمد على رسم الخطط والاستراتيجيات بناء على البلاغات ومعلومات تقارير البحث والتحري لدى الجهات الأمنية، وبناء عليها يتم وضع الخطط لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وضبط المتورط معهم ومقار السكن الخاصة بهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات والأنظمة.

وتابع «متحدث الأمن العام»، أن آلية عمل الأمن العام لتنفيذ حملاته تكون بواسطة اللجان الأمنية الدائمة في شرط المناطق التي يترأسها مدراء شرط المناطق ويشترك بها عدد من الجهات الأمنية والمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بمتابعة الأنشطة ذات العلاقة.

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